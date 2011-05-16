Sıcak hava bu kez kesin geldi!

T24 - Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, hava sıcaklığının, hafta başından itibaren mevsim normallerine ulaşacağını bildirdi.



Çağlar, halen kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının, hafta başından itibaren mevsim normallerine ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.



Sıcaklık artışının hafta ortasına kadar sürmesi ve özellikle iç bölgelerde yer yer mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkmasının beklendiğini aktaran Çağlar, hafta ortasına kadar 16-18 Mayıs 2011 günlerinde, ısınmaya bağlı olarak Afyon, Uşak, Kütahya, Denizli illerini kapsayan İç Ege, Isparta, Burdur'u kapsayan Göller Yöresi, Bolu, Karabük, Kastamonu ile Erzurum, Kars, Ardahan'ı kapsayan Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kısa süreli yağışlar dışında havanın ülke genellikle güneşli ve sıcak olacağını bildirdi.



Çağlar'ın verdiği bilgilere göre, günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 21-22, Ankara'da 23-24, İzmir'de 27-29, Antalya'da 26-28, Adana'da 28-30, Samsun'da 19-20, Trabzon'da 18-20, Erzurum'da 16-20 , Diyarbakır'da 22-24 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.



Ancak, 19 Mayıs Perşembe günü yurdun büyük bölümünde bahar mevsimine uygun sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Bu yağışların 20 Mayıs Cuma günü ve hafta sonunda kuzey ve iç bölgelerde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.





