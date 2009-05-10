Sıcak günler geliyor



Hava sıcaklığı bugünden itibaren, hafta içi yurt genelinde artış gösterecek. Doğu bölgelerinde ise yağışlar devam edecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin doğu bölgelerinde aralıklarla kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı, Güney, iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan bölgelerimizde yağış anında kuvvetlice esecek.



BÖLGELERDE HAVA



Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya çok bulutlu geçecek.



Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.



Akdeniz: Az bulutlu açık zamanla parçalı bulutlu geçecek.



İç Anadolu: Az bulutlu açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Amasya ve Tokat çevreleri kısa süreli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Doğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinin (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçecek.

