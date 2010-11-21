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Yaşam

Sıcak bitti, yağış geliyor

Güneşli bir bayramı geride bırakan Marmara Bölgesi, Salı gününden itibaren yağışa teslim olacak...

21 Kasım 2010 02:00

T24 - Güneşli bir bayramı geride bırakan Marmara Bölgesi, Salı gününden itibaren yağışa teslim olacak.

İstanbullulara sıcak bir bayram yaşatan güneş, Salı gününden itibaren yerini yağışa bırakacak.

Marmara bölgesi iki gün içinde Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek.  



Salı günü beklenen en yüksek hava sıcaklığı Bursa ve İstanbul'da 16, Balıkesir ve Çanakkale'de ise 17 derece.

Özellikle Perşembe günü tüm bölgede sağanak bekleniyor.



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