Sibirya'dan maç izlemek için St. Petersburg'a geldi; gizlice saraya girdi, imparatorun yatağında uyudu

Sibirya’dan maçları izlemek için St. Petersburg şehrine gelen Dmitriy adındaki genç, otelde kalacak parası çıkışmayınca günümüzde müze olarak hizmet veren Rus İmparatorlarının sarayına gizlice girerek, geceyi imparatorun yatağında geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre Saraydan sabah çaktırmadan ayrılırken 4 milyon ruble (300 bin TL) değerinde heykelciği de çaldı.

Rus güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre Cumartesi sabahı Pavlovsk Sarayı müzesine gelen görevliler İmparator 3. Aleksander ile eşi Maria yatağının darmadağın buldu. Olay yerine gelen polis birinin gece gerçekten imparator yatağını kullandığını, yanında getirdiği sosis ve salamlarla da odayı kirlettiğini tespit etti.

Camı kırıp içeri girdi

Saray ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde daha sonra adı Dmitriy olduğu tespit edilen Rus vatandaşının müzenin birinci katındaki camını kırarak içeri girdiği tespit edildi. Müzenin alarm sistemi çalışmasına rağmen, nöbetçi güvenlik görevlileri sistemde hata yaşandığını var sayarak detaylı inceleme yapmadıkları da tespit edildi.

Böylece Cuma gecesi saat 11 civarında “Pavlov” sarayına girerek sabah saat 7’ye kadar sarayda kalan Dmitriy, hayatının en lüks gecesini yaşamış oldu. Saraydan geldiği yoldan ayrılırken maddi durumunu düzeltmeyi de hedefleyen Sibiryalı futbolsever, imparator yatak odasındaki şöminenin üzerinde duran minik heykeli de almış.

Cumartesi günü ise Sibiryalı Dmitriy St.Petersburg şehrinde elinde saraydan çaldığı heykelcikle sokakta dolaşırken polis tarafından yakalanmış. Şimdi Rus güvenlik güçleri hakkında nasıl bir dava açacaklarını kara kara düşünüyor.