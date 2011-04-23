Sibirya'daki uzaylının sırrı çözüldü

T24 - Sibirya'da, karların üzerinde bulunan ve bir uzaylının cesedi olduğu iddia edilen görüntülerin sırrı nihayet çözüldü.

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İnterneti karıştıran videoyu kaydedip, YouTube üzerinden paylaşan 18 yaşındaki Timur Hilall ve 19 yaşındaki Kirill Vlasov, Irkutsk'da çektikleri görüntülerle ilgili polis tarafından sorguya çekildiler.





Uzaylının ikisi de öğrenci olan gençlerden birinin evinde bulunduğunu açıklayan polis yetkilileri, yaptıkları araştırmalar sonucunda uzaylının bayat ekmekten imal edilip, tavuk derisiyle kaplandığını belirttiler.



Soruşturmada çektikleri görüntülerin "sahte" olduklarını itiraf eden iki kafadar, şimdi polisin kendileriyle ilgili verecekleri kararı bekliyor.



Soruşturmacılar gençlerin suç işleyip işlemediklerini değerlendiriyorlar.



Ancak bu açıklamalar kimilerini hiç de memnun etmedi. Bu açıklamaları devletin olayı gizleme ve unutturma çabası olduğunu vurgulayan komplo teorisyenleri, "Biz ne gördüğümüzü biliyoruz. Yüksek mevkilerdeki insanlar bunları görmemizi istemiyor" açıklamasını yaptılar.



