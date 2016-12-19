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Dünya
Deutsche Welle

Sibirya'da Rus askeri uçağı düştü

Rusya’nın doğusundaki bir bölgede acil iniş yapmak zorunda kalan askeri uçakta 32 askeri personel ve 7 mürettebat bulunuyordu. Ağır yaralı 16 kişinin durumu kritik.

19 Aralık 2016 13:43

Rusya Savunma Bakanlığı düşen askeri uçakta „tüm yolcuların ve mürettebatın hayatta, ancak ağır yaralı 16 kişinin durumunun kritik olduğunu“ duyurdu.

Askeri uçağın Sibirya'ya bağlı Krasnoyarsk bölgesinin güneyindeki Kansk askeri havalimanından havalandığı ve Yakutistan Cumhuriyeti'ne bağlı Tiksi adlı kente 30 kilometre mesafede acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

Rus aber ajansı Interfaks teknik sorunların ya da kötü hava şartlarının acil inişe sebebiyet vermiş olabileceğini haber verdi. Rusya kaza yerine 100 kadar asker yolladı. 30’dan fazla yaralı ise helikopterler ile hastaneye sevk edildi. Ayrıca Moskova'dan kalkan bir uçak 4 bin kilometre uzaklıktaki kaza yerine tıbbi yardım malzemesi götürüyor.

Interfaks haber ajansı önce uçak kazasında 30 kişinin öldüğünü, Tass haber ajansı ise 6 kişinin sağ kurtulduğunu haber vermişti. Ancak daha sonra her iki ajans Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklaması doğrultusunda kazada ölen olmadığını, sadece çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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