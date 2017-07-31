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Dünya

Sibirya'da ormanda kaybolan genç kız 6 gün sonra kurtarıldı

Sibirya'da bir ormanda kaybolan 14 yaşındaki Yana Tomaçeva, 6 gün süren çabaların ardından kurtarıldı

31 Temmuz 2017 16:28

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde bir ormanda kaybolan 14 yaşındaki Yana Tomaçeva, yoğun çabaların ardından kurtarıldı.

Tomaçeva'nın geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte ormanda yemiş toplarken kaybolmasıyla güvenlik güçlerine haber verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 230’u aşkın polis, ulusal muhafız, asker ve gönüllünün yer aldığı bir arama kurtarma operasyonu başladı.

17 araç, helikopter ve küçük İHA’larla yüzlerce kilometrelik taygada yapılan aramalar sonucunda küçük kız 6 gün sonra sağ olarak bulunabildi ve hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili yerel basına konuşan bir polis, ''Çindat köyü yakınlarında kaybolmuş. Çok uzak bir yer, orada orman duvar gibidir. Ormanın içinde 10 kilometre yürüdüğünüzde önünüzde hiçbir şey göremezsiniz'' şeklinde konuştu.

Küçük kızın ayıların, çok sayıda sineğin bulunduğu ormanda yemişlerle hayatta kalabildiği belirtiliyor.

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