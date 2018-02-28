Sibirya soğukları Avrupa'yı esir aldı

Avrupa Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına teslim oldu. Salıyı Çarşambaya bağlayan gece Baltık Denizi'nden Akdeniz'e kadar uzanan kuşak üzerinde sıfırın altında ısı rekorları kırıldı. Almanya'nın en yüksek dağı olan Zugspitze'de gece ısısı sıfırın altında 30,5 santigrat dereceye kadar düştü. Alman Meteoroloji Enstitüsü şimdiye kadar böyle bir soğuk ölçmemişti. Polonya, Fransa ve İtalya'da da hava buz kesti. Cuma gününden bu yana Avrupa'da en az 24 kişi donarak öldü.

Haftanın ikinci gününde Almanya son kış mevsiminin en soğuk gecesini geçirdi. Bavyera ve Hessen eyaletlerinde termometreler eksi 17 dereceyi gösteriyordu. Hafta sonunda ısının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Nispeten ılık geçen Aralık ve Ocak aylarından sonra kış mevsiminin gerçek yüzünü Şubat sonlarına doğru göstermesi beklenmiyordu. Meteorolojik ilkbaharın başladığı 1 Mart'a on gün kala bastıran soğuklara rağmen kış mevsiminde Almanya'da mevsim normallerinin oldukça üzerinde ılık bir hava vardı. Meteoroloji uzmanları 2017/18 kışını ‘ılık, bol yağışlı ve dondurucu soğukla perdesini kapatan güneşli bir mevsim' olarak tanımlıyorlar.

Ortalama ısı 1,6 dereceyle, 1961 – 1990 arası dönemi kapsayan referans değerinin 1,4 derece üzerindeydi. Şubatın son on gününde doğu ve kuzeydoğudan gelen dondurucu hava dalgasının kış ortalaması üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Avrupalılar güneşli havada dondu

Havanın adeta buz kesmesi, geceyi dışarda geçirmek zorunda kalanlar için hayati tehlike anlamına geliyor. Aralarında Berlin ve Roma'nın da bulunduğu şehirlerde evsizler barınaklarda yatırıldı. Kızılhaç muhtaç durumdakilere yardımcı gönderdi ve halkıa komşu ve yakınlarıyla ilgilenmelerini salık verdi. Belçika'da barınakta yatmak istemeyen evsizler polis tarafından "gözaltına" alındı.

Soğuktan 9 kişinin öldüğü Polonya'nın başkenti Varşova'da Salı gecesi termometreler sıfırın altında 16 dereceyi gösteriyordu. Soğuk hava Fransa'da 4, Çekya'da 3, Litvanya'da 5, Romanya'da 2, İtalya'da da bir can aldı.

Akdeniz kuşağında da şubat ayının ikinci yarısı olağandışı soğuk bir havayla karşılaştı. Roma ile Korsika ve Capri adaları beyaza bürünürken, İtalya'da çoğu okul tatil edildi. Napoli hava limanı buzlanma nedeniyle kapatıldı, şehir içi otobüs seferleri iptal edildi. İngiltere'deki yoğun kar yağışı hava trafiğini aksattı. Heathrow havalimanından yapılacak 60 sefer iptal edildi. Hırvatistan'da demiryolları karla kaplı olduğundan tren seferleri yapılamadı. Romanya'da üç liman ile Bulgaristan'ın Varna havalimanı kapatıldı.

Üşüyen Avrupalılar kaloriferleri sonuna kadar açınca buna doğalgaz sevkiyatında rekor yaşandı. Rus doğalgaz şirketi Gazprom batıya yapılan doğalgaz sevkiyatında arka arkaya altı gün rekor kırıldığını duyurdu.

DW, afp/AG GY

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