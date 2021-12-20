Sibirya'nın ünlü "penis şekilli" buz pisti 3. defa açıldı

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Rusya'nın en büyük 3. şehrinde "penisi andıran" buz pisti 3. yılında da buz pateni yapmak isteyenlere açıldı.

Novosibirsk'teki buz pisti, fotoğrafçı Slava Stepanov'un 2019'da çektiği kuş bakışı fotoğrafın ardından viral olmuştu.

Yetkililer, pistin bilinçli olarak böyle şekillendirilmediğini belirtmişti.

Novosibirsk Belediye Başkanı Anatoli Lokot, geçen sene RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bu sene de geçen sene de buz pistinin şekli aklımızdaki son şeydi" demişti.

Lokot, "Elimizdeki alanı verimli kullanmak için bu şekilde yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Buz pisti, Rusya'da Noel zamanlarının popüler sohbet konularından biri haline geldi.