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Bilim / Teknoloji

Sibirya mamutu aramıza dönebilir!

Nesli binlerce yıl önce tükenen Sibirya mamutunun gen haritasının neredeyse tamamı çıkarıldı.

20 Kasım 2008 02:00

Amerikalı ve Rus bilim adamları, donması nedeniyle bugüne kadar korunabilmiş mamut kıllarından alınan DNA örneklerinden yararlanarak Buz Devri'ne ait "Mammuthus primigenius"un gen haritasının büyük kısmını tamamlamayı başardı.

Araştırmacılar, bazı kısımların eksik kaldığını, ancak Sibirya mamutunun gen haritasının yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığını belirttiler.

İlk kez nesli tükenen bir hayvanın gen haritası çıkarılabildi.

Sibirya'da yaklaşık 5 bin yıl önce yaşamış bu hayvanın neslinin neden tükendiği bilinmiyor. Bazı bilim adamları Sibirya mamutunun neslinin iklim değişikliği, bazılarıysa avlanmaları yüzünden tükendiğini savunuyor.

Gen haritasının çıkarılmasının, bugün için yeterli teknik olmasa da, nesli tükenmiş bu mamut türünün bir gün tekrar yeryüzünde görülme olasılığını güçlendirdiği belirtildi.

Konuya ilişkin makale Nature dergisinde yayımlandı.

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