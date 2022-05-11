Sibirya'da orman yangını: 8 ölü

T24 Dış Haberler
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk'ta çıkan orman yangınlarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Krasnoyarsk araştırma komitesi, yangının elektrik hatlarındaki kısa devre nedeniyle çıktığını ve kuru çimenin yangını insanların yaşadığı bölgelere taşıdığını dile getirdi.
Elektrik dağıtım şirketinin yerel kolu Krasnoyarskenergo'dan 3 çalışan cinayetle suçlandı. Çalışanlardan bir ev hapsine alındı.
Geçen hafta çıkan yangında ayrıca 60 evin yok olduğu belirtildi.
Krasnoyarsk'takilerle birlikte bu sene Rusya'da çıkan yangınlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 13 oldu.