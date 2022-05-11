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Dünya

Sibirya'da orman yangını: 8 ölü

Yangınla bağlantılı olarak elektrik şirketinde çalışan 3 kişiye suçlama yöneltildi

11 Mayıs 2022 12:05

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk'ta çıkan orman yangınlarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Krasnoyarsk araştırma komitesi, yangının elektrik hatlarındaki kısa devre nedeniyle çıktığını ve kuru çimenin yangını insanların yaşadığı bölgelere taşıdığını dile getirdi. 

Elektrik dağıtım şirketinin yerel kolu Krasnoyarskenergo'dan 3 çalışan cinayetle suçlandı. Çalışanlardan bir ev hapsine alındı. 

Geçen hafta çıkan yangında ayrıca 60 evin yok olduğu belirtildi. 

Krasnoyarsk'takilerle birlikte bu sene Rusya'da çıkan yangınlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 13 oldu. 

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