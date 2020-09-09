Sibirya'da Navalni'nin desteklediği muhalif adayların ofisine kötü kokulu kimyasalla saldırıldı

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir saldırgan Noviçok ile zehirlendikten sonra hâlâ Berlin'de tedavi gören Aleksey Navalni'nin desteklediği muhalif adaylar koalisyonunun ofisine kötü kokulu bir kimyasal döktü.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişinin ofise girdiği ve hemen sonra koşarak çıktığı görülüyor. Saldırganın ardından ofisin içindekiler de teker teker ofisten çıkıyor.

Koalisyonun lideri Sergey Boyko, yaptığı Twitter paylaşımında ofise giren kişinin çok kötü kokulu bir kimyasalla dolu şişeyi yere atarak kırdığını ifade etti.

Polis kullanılan kimyasalın asit bazlı bir hayvan ilacı olduğuna inanıyor.

Navalni'nin kurucusu olduğu Anti Yozlaşma Vakfı'nın üyelerinden Olga Kuseva, en az iki kampanya çalışanının olaydan sonra kendini kötü hissettiği için hastaneye götürüldüğünü, "Ancak Navalni'den taraf olduklarını öğrendiklerinde doktorların sadece 'stres olmuşsunuzdur' dediğini" aktardı.

Muhalif adaylardan oluşan koalisyon, 13 Eylül'de yapılacak seçimlerde Novisibirsk Şehir Konseyi'nin mevcut Kremlin yanlısı üyelerinin sandalyelerini almaya çalışıyor.