'Siber korsanların Türk ekonomisine verdiği zarar 10 milyar dolar'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yapılan Manavgat Dijital Zirvesi\'ne katılan özel bir güvenlik şirketinin genel müdürü Serkan Bilen, \"Saldırganların 2017 yılı sonunda dünya genelinde elde ettikleri fidye yükü gelir 5 milyar doların üzerinde oldu. Dünya ekonomisine verdikleri zarar ise 609 milyar dolar seviyesinde. Türkiye\'nin 1 milyar dolar seviyesinde fidye yükü ve 10 milyar dolar seviyesinde ekonomik zararı var\" iddiasında bulundu.

Akdeniz Bilişim Topluluğu tarafından \'Manavgat Dijital Zirvesi\' düzenlendi. Bu yıl 2\'ncisi yapılan zirve, Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilişim sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen zirveye Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Manavgat\'tan 40 firma katıldı. Zirvede toplantıların yanı sıra firmalar yeni ürünlerini tanıttı.

FİRMALAR VE EV KULLANICILARINA SALDIRI

\'Günümüz Siber Saldırıları, Veri Sızıntıları ve Çözüm Yolları\' hakkında sunum gerçekleştiren bir siber güvenlik şirketinin Genel Müdürü Serkan Bilen, siber korsanlık ve yol açtığı zararlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Siber korsanların kolay para kazanmak amacıyla kötü yollara saparak internet üzerinden zarar verdiğini belirten Serkan Bilen, günümüzde siber korsanların yaptığı en büyük saldırıların fidye amacıyla kurumsal firmalara veya ev kullanıcılarına yönelik olduğunu vurguladı.

\'BAZEN 100 DOLAR, BAZEN BİNLERCE DOLAR\'

Fidye amacıyla yapılan saldırılarda kurum, işletme veya son kullanıcı olarak kabul edilen ev kullanıcılarının cep telefonu, tablet bilgisayar veya bilgisayarlarındaki verileri ve bilgileri şifreleyerek kullanılmaz hale getirdiklerini aktaran Serkan Bilen, \"Örnek veriyorum siz bir internet sitesine giriyorsunuz veya elektronik posta hesabınıza gelen hiç tanımadığınız maildeki ek dosyayı açtığınızda bilgisayarınızdaki tüm dosyalarınız, videolarınız, fotoğraflarınız yani bütün verileriniz şifrelenerek açılamaz hale geliyor. Bilgisayarınızda bunların tekrar eski haline getirilmesi için fidye talep ediliyor, bazen 100 dolar, bazen binlerce dolar olabiliyor\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE 1 MİLYAR DOLAR FİDYE YÜKÜ VAR\'

Siber korsanların \'ev kullanıcısı\' ya da \'firma kullanıcısı\' diyerek ayırım yapmadığına dikkati çeken Serkan Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Saldırganların büyük küçük ayrımı derdi yok, onların tek derdi kolay yoldan para kazanmak. Bunu nereden anlıyoruz, saldırıya uğrayan dünya ülkeleri sıralamasında Türkiye olarak ilk 5\'teyiz. Avrupa\'da ise çoğu zaman ilk sırada yer alıyoruz. Saldırganların 2017 yılı sonunda dünyada elde ettikleri fidye yükü gelir 5 milyar doların üzerinde. Dünya ekonomisine verdikleri zarar ise 609 milyar dolar seviyesinde oldu. Bu ne demek oluyor, ülkemizin bulunduğu sıralama ve elde ettikleri gelir ve ekonomik verilere baktığımız zaman Türkiye\'nin 1 milyar dolar seviyesinde bir fidye yükü ve 10 milyar dolar seviyesinde ekonomik zararı var.\"

\'YERLİ ÜRÜNLERE ANTİPATİ VAR\'

Türkiye\'nin milli yazılımda pazar payı olarak yüzde 10\'un altında kaldığına vurgu yapan Serkan Bilen, \"Ülkemizde milli antivirüs yazılımı yazan firmalarımız mevcut ama her zaman olduğu gibi yerli malına bir antipatimiz var, ithal ürünlere daha çok ilgi gösteriyoruz. Kullanılan ithal ürünlerin de bir takım zafiyetlerinin olduğunu özellikle bilmekte fayda var. Örneğin kendi ülkesi dışında kullanılan bir antivirüs yazılımı farklı ülkelerde güvenlik zafiyetleri oluşturabilir. Örneğin marka vermek istemiyorum ABD\'de geçen aylarda Rus menşeli bir yazılımın yasaklandığı, daha doğrusu gizlilik derecesinde faaliyet gösteren kurumlarda yasaklanmasıyla ilgili bir genelge yayımlandı. Amacı da şu; zararlı olarak tehdit görülen bir verinin merkeze iletilmesi, yani verinin dışarıya çıkarılması. Burada kesinlikle sizin yetkiniz dışında dışarıya çıkmamamız gerekiyor, çünkü verilerimiz her zaman önemli\" dedi.



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