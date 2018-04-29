T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Siber güvenliğin marka ismi John McAfee'nin 'tuhaf hayatını' Johnny Depp canlandıracak

Kurduğu siber güvenlik şirketi McAfee'yi sattıktan sonra milyoner olan John McAfee, yerleştiği Belize'de cinayetle soruşturmasına karışmış, kendisini bahçesine gömerek saklanıp Guetemela'ya kaçmıştı. Hayatı filme uyarlanan McAfee'yi ünlü aktör Johnny Depp

29 Nisan 2018 20:30

Silikon Vadisi'nde bilgisayar yazılımcısı olarak çalışırken kendi siber güvenlik şirketini kuran ve milyoner olan John McAfee'nin 'film gibi' hayat hikayesi, film oluyor.

'Ormanın Kralı' (King of the Jungle) adıyla gösterime girecek kara-komedi filminde McAfee'yi ünlü aktör Johnny Depp canlandıracak.

1987 yılında kurduğu McAfee Association adlı siber güvenlik firması, 1991 başında ortaya çıkan Michelangelo adlı bilgisayar virüsünün yarattığı panik ardından büyük bilinirlik kazandı. Şirketteki hisselerini 1994 yılında satarak milyoner olan McAfee'nin hayatı ise bu andan itibaren entrika yönünden hiç eksiklik çekmedi.

2008 küresel ekonomik krizinde servetinin büyük bir bölümünü kaybeden McAfee, Belize'ye yerleşti ve orada kendine bir malikane inşa etti.

Ancak komşusunun öldürülmesinin ardından polisin kendisini sorgulamak istemesi üzerine evine gelen polislerden kendini bahçesine gömerek saklanan McAfee, daha sonra Guetemala'ya kaçtı.

Burada röportaj verdiği bir gazetecinin telefonunun konum bildirimini kapatmayı unutması sonucunda fotoğraf verisinden saklandığı yer ortaya çıkan McAfee, Guetemala polisi tarafından yakalandı ve sınırdışı edilerek ABD'ye gönderildi.

2013 yılında BBC'ye konuşan McAfee, sürekli siber saldırılara uğramasına rağmen anti-virus kullanmadığını söylemişti.

McAfee, kendi güvenlik yöntemini şöyle açıklamıştı:

"Sık sık IP adresimi değiştiriyorum, cihazlarda ismimi kullanmıyorum ve Porno siteleri gibi virüs bulaştırma riski olan internet sitelerine girmiyorum."

"Eğer biri bana bir link gönderirse, gerçekten gönderen kişinin o olduğundan emin olana kadar linki açmıyorum.

"Kulağa garip geliyor olabilir ancak başka birinin yazılımına güvenmektense kendi düşüncelerime ve cihazlarıma güveniyorum."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KurduğuMcAfeeJohn McAfeeBelizeGuetemelaHayatıJohnny DeppVadisiKralıJungle)McAfee AssociationMichelangeloMcAfee BelizeGuetemalaBuradaMcAfee GuetemalaABDBBCIPPorno

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24