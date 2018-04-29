Siber güvenliğin marka ismi John McAfee'nin 'tuhaf hayatını' Johnny Depp canlandıracak

Silikon Vadisi'nde bilgisayar yazılımcısı olarak çalışırken kendi siber güvenlik şirketini kuran ve milyoner olan John McAfee'nin 'film gibi' hayat hikayesi, film oluyor.

'Ormanın Kralı' (King of the Jungle) adıyla gösterime girecek kara-komedi filminde McAfee'yi ünlü aktör Johnny Depp canlandıracak.

1987 yılında kurduğu McAfee Association adlı siber güvenlik firması, 1991 başında ortaya çıkan Michelangelo adlı bilgisayar virüsünün yarattığı panik ardından büyük bilinirlik kazandı. Şirketteki hisselerini 1994 yılında satarak milyoner olan McAfee'nin hayatı ise bu andan itibaren entrika yönünden hiç eksiklik çekmedi.

2008 küresel ekonomik krizinde servetinin büyük bir bölümünü kaybeden McAfee, Belize'ye yerleşti ve orada kendine bir malikane inşa etti.

Ancak komşusunun öldürülmesinin ardından polisin kendisini sorgulamak istemesi üzerine evine gelen polislerden kendini bahçesine gömerek saklanan McAfee, daha sonra Guetemala'ya kaçtı.

Burada röportaj verdiği bir gazetecinin telefonunun konum bildirimini kapatmayı unutması sonucunda fotoğraf verisinden saklandığı yer ortaya çıkan McAfee, Guetemala polisi tarafından yakalandı ve sınırdışı edilerek ABD'ye gönderildi.

2013 yılında BBC'ye konuşan McAfee, sürekli siber saldırılara uğramasına rağmen anti-virus kullanmadığını söylemişti.

McAfee, kendi güvenlik yöntemini şöyle açıklamıştı:

"Sık sık IP adresimi değiştiriyorum, cihazlarda ismimi kullanmıyorum ve Porno siteleri gibi virüs bulaştırma riski olan internet sitelerine girmiyorum."

"Eğer biri bana bir link gönderirse, gerçekten gönderen kişinin o olduğundan emin olana kadar linki açmıyorum.

"Kulağa garip geliyor olabilir ancak başka birinin yazılımına güvenmektense kendi düşüncelerime ve cihazlarıma güveniyorum."