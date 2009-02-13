Sibel'in köyü kansere 50 kurban verdi

Trabzonlu gazeteci Sibel Kalaycı 35 yaşında kanserden öldü. Köyündeki 50 kanser vakasından 5'i onun ailesinden. 1986'daki Çernobil kazasının etkileri ise yeniden tartışılmaya başlandı.



Trabzon'un İncesu köyünde son yıllarda meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kanser vakaları, 23 yıl önce yaşanan Çernobil faciasını tekrar gündeme getirdi. Ancak kanserin nedeni konusunda yöre sakinleriyle bilim insanları farklı görüşleri dile getiriyorlar...



Çernobil mi sigara mı?



1986 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki reaktör faciasının Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarına etkisi olup olmadığı hâlâ tartışma konusu. Karadeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zümrüt Bahat Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın yaptırmış olduğu bir araştırmaya göre, Çernobil direk etki etmemiş görünüyor. Ancak yapılacak başka bir araştırmada etkisi çıkarsa kimse de şaşırmaz. Bölgedeki kronolojiyi araştırırsak kansere neyin neden olduğu tespit edilir" dedi. Radyasyon Onkolojisi Radyoterapist ve Fizik Uzmanı Emel Hacıislamoğlu, Karadeniz bölgesi ve özellikle Sibel Kalaycı'nın köyünde çok sık rastlanan akciğer kanserine radon gazının sebep olabileceğini belirtiyor. Kanser Tıbbı Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erkan Topuz, "Tiroid kanserindeki artışı Çernobil'e bağlayabiliriz. Ancak, özellikle Sibel Kalaycı'nın köyünde sık görülen akciğer kanserine sigaranın neden olduğunu düşünüyorum" diyor.



Sigara ve radon gazı uyarısı



KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Erduran, kanser vakalarındaki artışın Çernobil ile ilgisinin olduğunu sanmadığını söylüyor. Karadeniz'de insanların kahvehanelerden dışarı çıkmadığını belirterek, "Kahvehanelerin devlet politikası olarak kapatılması gerekir. Çünkü insanlar o kirli havada sigara içiyorlar. Sigaranın zararları tartışılmazken, Çernobil ile gündem meşgul edilmemeli. Ayrıca kanser beslenmeyle direkt alakalı. Bir oturuşta bir kilo et yiyenler, yaylalarda yapılan mangalda etler, asıl kanserin nedenleri bunlardır. Radyasyon etkisiyle oluşan kanser oranı yoktur" şeklinde konuştu.

