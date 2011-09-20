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Sibel'i öptü Emmy'i kazandı

Kekilli ile rol aldığı “Game of Thrones” dizisi, Peter Dinklage’e “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında Emmy kazandırdı.

20 Eylül 2011 03:00



T24- Sibel Kekilli ile cesur sevişme sahnelerinde rol aldığı “Game of Thrones” dizisi, Peter Dinklage’e “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında Emmy kazandırdı.



“Game of Thrones” dizisinin Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage, önceki akşam düzenlenen Emmy ödül töreninden mutlu ayrıldı. Türk oyuncu Sibel Kekilli ile cesur sevişme sahnelerinde rol aldığı dizi, Dinklage’e “drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu” ödülünü kazandırdı.


Ödüle kendisi de şaşırdı     


Dizinin ilk sezon 9 ve 10. bölümünde Shae karakterini canlandıran Sibel Kekilli ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, ödülü almak üzere sahneye çıktığında şaşkınlığını gizleyemedi. Dinklage, kendisini ödüle layık görenlere “Sanatçıların yaratmasına izin verdiğiniz için teşekkürler” diye seslendi.  

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