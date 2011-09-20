Sibel'i öptü Emmy'i kazandı

T24-

Ödüle kendisi de şaşırdı





“Game of Thrones” dizisinin Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage, önceki akşam düzenlenen Emmy ödül töreninden mutlu ayrıldı. Türk oyuncu Sibel Kekilli ile cesur sevişme sahnelerinde rol aldığı dizi, Dinklage’e “drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu” ödülünü kazandırdı.Dizinin ilk sezon 9 ve 10. bölümünde Shae karakterini canlandıran Sibel Kekilli ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, ödülü almak üzere sahneye çıktığında şaşkınlığını gizleyemedi. Dinklage, kendisini ödüle layık görenlere “Sanatçıların yaratmasına izin verdiğiniz için teşekkürler” diye seslendi.