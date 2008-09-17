'Sibel yüzünden oğlum ölecekti'

Selçuk Ural, katıldığı " Orada neler oluyor" programında oğlu Hakan Ural ve eski eşi Sibel Can hakkında ilginç itiraflarda bulundu. Ural oğlunun evliliği hakkında şöyle konuştu:



"Oğlum Hakan Ural çok kötü şeyler yaşadı. Verilmiş sadakam varmış ki Allah ölüme doğru sürüklenen yavrumu bana bağışladı. Hakan’ı uçuruma sürükleyen olay, Sibel Can’ la evlenmesiyle başladı. Bu nikâha şiddetle karşı çıktım. Evliliklerinin ilk yılında boşanmaları için Hakan’a yalvardım. ’Oğlum, boşan normal bir kadınla yuva kur.’’ dedim. . Oğlum beni dinlemedi. Sonra başına gelmedik kalmadı." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



Yavrum ‘Pasif Depresif’ denilen korkunç bir hastalığa yakalandı. Günde bir avuç ilaç içiyor, geceleri uyumuyor, yemek yemiyor, sürekli ağlıyor ve ‘baba beni kurtar’ diye yalvarıyordu. Elleri, ayakları ve sırtı yara içindeydi. Yatağa yatamıyordu. 3 gün boyunca bir sandalyenin üzerinde ellerini tutarak ‘ Oğlum, bu kötü günler geçecek elimi sıkı tut, hayata tutun’ diye yalvardım. Allah'a da oğlumu bu kötü evlilikten kurtar diye yalvardım.



Oğlum Hakan; ‘Baba, sırat köprüsünden geçiyorum. Yardım et’ diye ağlıyordu. O günleri hiç unutamıyorum. Oğlum bu evlilikte, ihâneti de, sevilmemeyi de, kullanıldığını da gördü. Ölümden döndü; ama Allaha şükür ki şimdi çok mutlu. Onu deliler gibi seven iyi aile terbiyesi almış olağan üstü bir eşi var."



