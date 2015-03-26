Sibel Pamuk'un elbisesi için 760 horoz kesildi!

Yedinci albümü ‘Ayna’yı geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkaran Sibel Pamuk, albümün fotoğrafları için özel kostümlerle objektife poz verdi. Sibel Pamuk'un, albüm kapağındaki kostümü için 760 tane horoz kesildi.

Elbise için kullanılacak horoz tüylerinden her horozun kuyruğunda 6-7 tane bulunduğundan bu kadar çok horoz kesildiğini söyleyen sanatçı “Sonuçta elbisem için horoz kesildi ama kesilen horozları ihtiyacı olan ailelere dağıttık. Zaten beslenmek için kesiliyorlar hayvan severler bana boşuna kızmasın. Negatif bir şey olsa kabul etmezdim” dedi. Elbisenin oluşumu için tüylerin istenen renge ulaşması için 3 hafta boyunca boyanırken, dikimi bir haftada tamamlandı.