Sibel Kekill'ye 'en iyi kadın oyuncu' ödülü

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“Die Fremde” ekibine ödüllerini Hollywood yıldızı Robert De Niro ile prodüktör Jane Rosenthal sundu. Aladağ 25 bin dolar para ödülü kazanırken, Sibel Kekilli'ye de dünyanın dilediği bir noktasına iki uçak bileti hediye edildi.



Kocasından kaçan kadının hikâyesi



Sibel Kekilli, Feo Aladağ'ın senaryosunu yazdığı filmde "Umay" karakterini canlandırıyor. Juri hem filmden hem de Kekilli'nin üstün performansından övgüyle söz etti. “Die Fremde”, kocasının baskısından kaçıp Almanya'da yaşayan ailesine sığınan bir kadının hikâyesini beyaz perdeye aktarıyor.



Tribeca Film Festivali'nde yönetmen Ferzan Özpetek'in "Serseri Mayınlar" filmine de "özel juri ödülü" verildi.



Tribeca Film Festivali'nin temeli 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Manhattan'in güneyinde sosyal hayatı yeniden canlandırmak amacıyla Robert De Niro ve Jane Rosenthal tarafından atıldı. Tribeca, Utah'da yapılan Sundance ve Toronto Film Festivali ile birlikte Kuzey Amerika film endüstrisinin önde gelen etkinlikleri arasında yer alıyor.