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Kültür-Sanat

Sibel Kekill'ye 'en iyi kadın oyuncu' ödülü

Dünyanın önde gelen bağımsız film festivallerinden Tribeca Film Festivali'nde büyük ödül Feo Aladağ’ın yönettiği Alman yapımı “Die Fremde”ye verildi.

30 Nisan 2010 03:00

T24-  New York'ta bu yıl 21 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalin dün yapılan ödül gecesinde, “Die Fremde” filminde başrol oynayan Sibel Kekilli "en iyi kadın oyuncu" ödülüne layık görüldü.


“Die Fremde” ekibine ödüllerini Hollywood yıldızı Robert De Niro ile prodüktör Jane Rosenthal sundu. Aladağ 25 bin dolar para ödülü kazanırken, Sibel Kekilli'ye de dünyanın dilediği bir noktasına iki uçak bileti hediye edildi.


Kocasından kaçan kadının hikâyesi 

Sibel Kekilli, Feo Aladağ'ın senaryosunu yazdığı filmde "Umay" karakterini canlandırıyor. Juri hem filmden hem de Kekilli'nin üstün performansından övgüyle söz etti. “Die Fremde”, kocasının baskısından kaçıp Almanya'da yaşayan ailesine sığınan bir kadının hikâyesini beyaz perdeye aktarıyor.


Tribeca Film Festivali'nde yönetmen Ferzan Özpetek'in "Serseri Mayınlar" filmine de "özel juri ödülü" verildi.


Tribeca Film Festivali'nin temeli 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Manhattan'in güneyinde sosyal hayatı yeniden canlandırmak amacıyla Robert De Niro ve Jane Rosenthal tarafından atıldı. Tribeca, Utah'da yapılan Sundance ve Toronto Film Festivali ile birlikte Kuzey Amerika film endüstrisinin önde gelen etkinlikleri arasında yer alıyor.

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