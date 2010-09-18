Sibel Kekilli'nin filmi Oscar adayı

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Yönetmenliğini Feo Aladağ'ın yaptığı, Sibel Kekilli'nin başrol oynadığı ''Yabancı'' (Die Fremde) filmi, Almanya'nın, "yabancı dilde en iyi film" dalında Oscar aday adayı oldu. German Films'in sözcüsü Münih kentinde yaptığı açıklamada, bağımsız bir jürinin ''Yabancı'' filmini Oscar aday adayı seçtiğini belirtti.Yönetmenliğini Feo Aladağ da filmin aday gösterilmesi üzerine ''İnanılmaz büyük bir onur'' diyerek, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin kararını heyecanla beklediğini ifade etti.Akademi 25 Ocak 2011'de, değişik ülkelerden gönderilen filmler arasında ''yabancı dilde en iyi film" dalında Oscar için yarışacak 5 filmi belirleyecek.'Die Fremde', bu yıl dünyanın önde gelen bağımsız film festivallerinden Tribeca Film Festivali'nden de ödüllerle dönmüş, Sibel Kekilli "en iyi kadın oyuncu" ödülünü almıştı.