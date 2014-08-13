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Sibel Kekilli St.Pauli taraftarı çıktı

Dünyaca ünlü 'Game of Thrones' dizisinde yer alan aktris Sibel Kekilli futbolu yakından takip ettiğini söyledi

13 Ağustos 2014 23:03

Game of Thrones dizisinde 'Shae' rolüyle büyük beğeni toplayan Sibel Kekilli, Almaya’da verdiği bir söyleşide Hamburg’da yaşamasına rağmen taraftarının çoğunluğunu anarşist ve sosyalistelerin oluşturduğu St.Pauli’yi desteklediğini söyledi. Futbolla yakından ilgilendiğini söyleyen Kekilli, “Hamburg taraftarıyım, ama St.Pauli’yi de tuttuğumu söylemeliyim. Bir St.Pauli maçından sonra tekrar düşündüm. Bu ruh hali ve benzersiz taraftarlar hiçbir yerde yok” diye konuştu. 

Koray Durkal'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Hollywood ’daki yapımcılara ve oyunculara da St.Pauli formalarıyla hediyelik eşyalar veren Kekilli, takımın yeni reklamcısı olarak ilan edildi.

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sibel kekillihamburgSt Pauli

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