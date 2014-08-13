Sibel Kekilli St.Pauli taraftarı çıktı

Game of Thrones dizisinde 'Shae' rolüyle büyük beğeni toplayan Sibel Kekilli, Almaya’da verdiği bir söyleşide Hamburg’da yaşamasına rağmen taraftarının çoğunluğunu anarşist ve sosyalistelerin oluşturduğu St.Pauli’yi desteklediğini söyledi. Futbolla yakından ilgilendiğini söyleyen Kekilli, “Hamburg taraftarıyım, ama St.Pauli’yi de tuttuğumu söylemeliyim. Bir St.Pauli maçından sonra tekrar düşündüm. Bu ruh hali ve benzersiz taraftarlar hiçbir yerde yok” diye konuştu.

Koray Durkal'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Hollywood ’daki yapımcılara ve oyunculara da St.Pauli formalarıyla hediyelik eşyalar veren Kekilli, takımın yeni reklamcısı olarak ilan edildi.