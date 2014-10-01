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Sibel Kekilli: Sosyal medyada bir sapığım var

Sibel Kekilli, hayranlarına sosyal medyaya veda ettiğini açıkladı

01 Ekim 2014 10:58

Amerikan dizisi “Game of Thrones”ta rol alan Sibel Kekilli, sosyal medyada taciz edildiğini söyleyerek isyan etti. Takıntılı hayranı yüzünden artık Facebook kullanmayacağını söyleyen Kekilli, takipçilerine şu açıklamayla veda etti: “Sevgili arkadaşlarım, sizin de fark ettiğiniz gibi bir süredir hesabımı kullanmıyorum. Nedeni ise bir sapığımın olması.

Adı Mike Kennedy/John Behan ve iki tane daha sahte adı var. Mike Kennedy beni gerçekten çok çirkin yollarla taciz ediyor. John Behan olarak ise daha kibar davranıyor. 

 

'O tam bir hasta'

 

Hesabımı ya kapatacağım ya da başka biri benim adıma sadece haberlerimi paylaşacak. Her şey için teşekkürler.” Alman Bild gazetesi de Sibel Kekilli’nin bu açıklamasını sayfalarına taşıdı.

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