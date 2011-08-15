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Sibel Kekilli polis oluyor

Alman televizyonlarının popüler polisiye dizisi ‘Tatort’da Sibel Kekilli’nin bir polis adayını canlandıracağı bildirildi.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Alman televizyonlarının en popüler polisiye dizisi ‘Tatort’da (Olay Yeri), Türk oyuncu Sibel Kekilli’nin bir polis adayını canlandıracağı bildirildi.


Hürriyet'in haberine göre, NDR kanalının yapımcılığını üstlendiği ve Kiel kentinde geçen “Tatort: Borowski ve penceredeki kadın” adlı bölümde polis adayı Sarah Brandt rolünü üstlenecek Kekilli, böylece ilk polisiye deneyimini yaşayacak.


Senaryo ile ilgili basına kısa bir bilgi notu geçen NDR kanalı, Kekilli’nin bir cinayetin çözülmesi konusunda Axel Milberg’in canlandırdığı deneyimli meslektaşı komiser Klaus Borowski’ye yardımcı olacağını kaydetti.
 

İkilinin oynadığı ilk bölümün 2 Ekim pazar günü yayınlanacağını belirten kanal, Kekilli ve Milberg’in 6 Kasım’da ikinci kez ekranlara çıkacağını duyurdu.


 

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