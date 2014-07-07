Sibel Kekilli: Birlikte olduğumuz sahnelerde rol yapmayı unutuyorum

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, sevişme sahneleri için birlikte kamera karşısına geçtiği aktör Peter Dinklage ile çalışmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmindeki rolüyle ünlenen Kekilli, son olarak Game of Thrones dizisinde rol aldı.



Vatan gazetesinin Hollywood Reporter'a dayandırdığı habere göre; Kekilli, sevişme sahneleri için birlikte kamera karşısına geçtiği aktör Peter Dinklage ile çalışmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.



Kekilli, Dinklage ile oynamayı bir tür paslaşma olarak gördüğünü de dile getirdi. ‘Peter'i izlemeyi çok seviyorum. Birlikte olduğumuz sahnelerde rol yapmayı unutuyorum’ dedi Kekilli. Sette önceleri repliklerinin Almanca'ya çevrildiğini anlatan Kekilli aradan geçen süre içinde İngilizce'yi daha iyi konuşmaya başladığını da söyledi. Kekilli, söyleşide oyunculuğu bir ping pong oyununa da benzetti. "Oyunculuğun sırrı bu. Eğer karşınızda iyi bir aktör varsa siz de en az onun kadar iyi oynamak istiyorsunuz. Peter ile kamera karşısına geçmek de böyle" dedi.