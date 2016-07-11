Sibel Kekilli beyaz perdeye dönüyor

Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” adlı filmi ve ardından “Game of Thrones” dizisiyle uluslararası üne kavuşan Sibel Kekilli, iki yeni sinema projesiyle dönüyor.

Son olarak 2012 yılında “Die Manner der Emden” adlı filmle beyaz perdede boy gösteren Almanya doğumlu oyuncu, yeni projelerde rol alacak.

36 yaşındaki oyuncu, Dennis Gansel’in yönetmenliğini üstlendiği “Berlin I Love You” (Berlin Seni Seviyorum) filminde oynayacak. Bu projenin ardından Kekilli, Daphne Charizani imzalı “Im Feuer” (Ateşte) adlı filmin çekimlerine katılacak.

Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen Kekilli, 2004 yılında Almanya’nın en önemli 100 kişisi arasında 33’üncü sırada yer almıştı.