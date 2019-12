Sibel Kekili ABD dizisine konuk oldu

T24-

Sibel Kekilli, ABD’nin HBO kanalında yayınlanan “Game of Thrones” adlı dizinin 9 ve 10’uncu bölümleri için kamera karşısına geçti. Kekilli, George R.R. Martin’in “A Song of Ice and Fire” (Buz ve Ateşin Şarkısı) adlı fantastik roman serisinden uyarlanan dizide, cüce oyuncu Peter Dinklage’in oynadığı Tyrion Lannister karakteriyle ilişki yaşayan Shae adlı fahişeyi canlandırdı. Kekilli’nin rol aldığı 9’uncu bölüm, önceki akşam ekrana geldi. 10’uncu bölüm ise 19 Haziran’da yayınlanacak.