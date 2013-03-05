Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti

Sibel Gökçe, 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses 'in tecavüzüne uğradığını iddia etti.

Tv8'de Sacit Aslan ve Pelin Çini'nin sunduğu "Aramızda Kalsın" programına konuk olan Sibel Gökçe dikkat çekici açıklamalar yaptı

Gökçe "Olay yüzünden cinsel problemler yaşadım, psikolojik tedavi gördüm. Tecavüz travmasını yıllarca atlatamadım. Olayı söyleyince bütün kapılar yüzüme kapandı. İbrahim Tatlıses’ten hiç tehdit almadım. Olaydan sonra çaresizdim, Ülkü Ocakları’na sığındım" şeklinde konuştu.

Yaşadığını iddia ettiği korkunç olaydan sonra kendi kendisini tedavi ettiğini dile getiren Sibel Gökçe "Ben herkesi affettim ama bilinçaltım hatırlıyor" dedi.