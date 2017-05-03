Sibel Eraslan: Hakaret, linç diliyle konuşan Cem Küçük devletin resmi görüşünü dillendirdiği için tedirginim

Star yazarı Sibel Eraslan kendisi hakkında "Davaya tek katkın yok" diyen gazeteci Cem Küçük'e tepki gösterdi. Eraslan "Şu anda yalan, hakaret, linç diliyle ismimi vererek konuşan Cem Küçük'ü önemsemiyorum. Ama devletin resmi görüşünü seslendirdiği için tedirginim" diye yazdı. Ayrıca Cem Küçük referandumdan sonra AKP'ye yakın gazetecilerin köşe yazarları arasında gündem olan "İslamcılar tasfiye ediliyor" tartışmasına değinen Erdoğan'ın "Son dönemde, çok çirkin yaklaşımlara şahit olduk. 'İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor' deniyor. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki" sözlerinin ardından uçakta bulunan gazetecilerin "mosmor" olduğunu iddia etti. Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk de Küçük'ün sözleriyle ilgili olarak "Erdoğan'ın açıklamalarını kendilerine destek verdi diye yayanlara tekrar söylüyorum: Şizofrensiniz, tetikçisiniz, menfaatçisiniz, cahilsiniz" ifadesini kullandı.

Yüzde 48,59'luk 'hayır' oyuna karşılık yüzde 51,41'le 'evet' oyuyla "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin kabul edildiği 16 Nisan'daki referandumdan 4 gün sonra katıldığı televizyon programında Cem Küçük’ün, 2010 Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi hakkında söyledikleri tartışma yaratmıştı. Küçük’ün, 1ANtv’de yaptığı konuşmada Erdoğan’ın AKP başına geri döndükten sonra "Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tiplerle" yollarının ayrılması gerektiğini söylemesi tepki görmüştü. Bu sözlerin ardından "İslamcılar tasfiye ediliyor" tartışması başlamıştı.

Hükümete yakın gazetelerin köşe yazarları arasında başlayan "İslamcılar tasfiye ediliyor" tartışmasına değinen Erdoğan, Hindistan dönüşü uçakta gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "Son dönemde, çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. Bu bir defa yolda, çizgide istikrarsızlıktır. Sırat-ı müstakim’den sapmadır. 'İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor' deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki" diyen Erdoğan, "Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil, mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler" ifadesini kullanmıştı.

Cem Küçük, TGRT TV'deki programına gazetelerin bugünkü manşetlerine yansıyan Erdoğan'ın sözlerini taşıdı. Küçük, "Ben duydum Tayyip Bey uçakta bu lafları edince morarmışlar. Sibel Hanım bu davaya tek bir katkın yok" ifadesini kullandı.

Sibel Eraslan ve Kemal Öztürk resmi Twitter hesaplarında Küçük'ün programdaki açıklamalarıyla ilgili tepki gösterdi. Kemal Öztürk ise sosyal medya hesabında "Erdoğan'ın açıklamalarını kendilerine destek verdi diye yayanlara tekrar söylüyorum: Şizofrensiniz, tetikçisiniz, menfaatçisiniz, cahilsiniz" açıklamasını yaptı. Küçük'ün sözlerine Eraslan da sosyal medya hesabında yanıt verdi ve "Şu anda yalan, hakaret, linç diliyle ismimi vererek konuşan Cem Küçükü önemsemiyorum Ama devletin resmi görüşünü seslendirdiği için tedirginim" diye yazdı.

Eraslan'ın tepkisinden sonra Twitter'da açıklama yapan Küçük şunları yazdı:

Ben Sibel Eraslan ile Akif Beki gibileri bir tutmuyorum ama bana olan sözlerinden ötürü Sibel Hanıma kırgınım, olay budur. Sibel Eraslan samimi bir yazar, buna şüphe yok. Ama Erdoğan'ın düşmanları ile etkili yazılar yazmamıştır. Görüşüm budur.

Tweet'i sildi

Küçük'ün bu tweet'lerinden sonra Eraslan "Şu anda yalan, hakaret, linç diliyle ismimi vererek konuşan Cem Küçük'ü önemsemiyorum. Ama devletin resmi görüşünü seslendirdiği için tedirginim" ifadesinin yer aldığı tweet'ini sildi.