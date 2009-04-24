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Sibel Can'ın 'Kahve' keyfi yarım kaldı

Sibel Can, MP3'ün yeni albümünde seslendireceği "Kahve" adlı şarkıyı okuyacaktı ancak bu isteği gerçekleşmedi

24 Nisan 2009 03:00

Sibel Can, MP3'ün yeni albümünde seslendireceği "Kahve" adlı şarkıyı çok beğenmiş ve grubun menajeriyle bu şarkıyı okumak için prensipte anlaşmaya varmıştı.

Şarkıyı dinler dinlemez seven ve albümünde seslendirmek isteyen Sibel Can, grup elemanlarının şarkılarını vermek istememesi üzerine büyük bir olgunluk göstererek, şarkıdan vazgeçti.

MP3'ün genç üyelerini kırmak istemeyen Sibel Can, "Onlar gençler ve sonuçta mutsuz olmalarını istemem. Bu şarkıyı çok sevdim ama onların üzülmesini ve heveslerinin kırılmasın istemiyorum" diyerek gençlere ne kadar destek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte o şarkı:

Kahve
Keyfime yok diyecek off
Yemin etsem başım ağrımaz ağrımaz
Orta şekerli kahvem asla
Saatini şaşmaz
İşten güçten sıkıldım
Biran önce eve attım kendimi
Bir huzur bin ziyafet
Beni seven sevgilimde var elbet
İşte aşk bu besle solmaz
Hiç korkmaz usanmaz
Aşk bu aşk
Benden kaçmaz

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