Sibel Can'ın 'Kahve' keyfi yarım kaldı

Sibel Can, MP3'ün yeni albümünde seslendireceği "Kahve" adlı şarkıyı çok beğenmiş ve grubun menajeriyle bu şarkıyı okumak için prensipte anlaşmaya varmıştı.



Şarkıyı dinler dinlemez seven ve albümünde seslendirmek isteyen Sibel Can, grup elemanlarının şarkılarını vermek istememesi üzerine büyük bir olgunluk göstererek, şarkıdan vazgeçti.



MP3'ün genç üyelerini kırmak istemeyen Sibel Can, "Onlar gençler ve sonuçta mutsuz olmalarını istemem. Bu şarkıyı çok sevdim ama onların üzülmesini ve heveslerinin kırılmasın istemiyorum" diyerek gençlere ne kadar destek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o şarkı:



Kahve

Keyfime yok diyecek off

Yemin etsem başım ağrımaz ağrımaz

Orta şekerli kahvem asla

Saatini şaşmaz

İşten güçten sıkıldım

Biran önce eve attım kendimi

Bir huzur bin ziyafet

Beni seven sevgilimde var elbet

İşte aşk bu besle solmaz

Hiç korkmaz usanmaz

Aşk bu aşk

Benden kaçmaz