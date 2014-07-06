Sibel Can'ın günlüğü 22 bin liralık keyfi

Sanatçı Sibel Can, yaz tatili için Bodrum’un en lüks teknesi Gora’yı günlüğü 22 bin liraya kiralayıp denizlere açıldı.

“Galata” adlı albümüyle müzik dünyasında ses getiren Sibel Can, geçtiğimiz ay da Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni’nde fantezi dalında ‘en iyi kadın solist’ ödülünü aldı.

Bu başarıların ardından kendini tatille ödüllendirmek isteyen Can, kesenin ağzını açtı. 5 günlüğüne kiraladı

Günlük kirası 22 bin lira olan, bu nedenle daha çok Arap turistlerin tercih ettiği tekneyle denize açılan Can, rotasını ise Yunan adalarına çevirdi.