Sibel Can'ın cipine el konuldu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ithal edilen lüks otomobillerin gümrük beyanlarında fiyatlarının düşük gösterilip devletin zarara uğratılması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Sibel Can'ın da cipine el konuldu.

Aracını kendisi emniyete getiren Sibel Can Mali Şube'ye giderek ifade verdi. Sibel Can, basın mensuplarının niçin buradasınız sorusu üzerine "Vallaha arabayla ilgili" dedi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2010 yılında "Tilki Selim" olarak bilinen Selim Işık'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelinin Hummer marka cipine de el koymuştu. Şok cihazı, çivi atma, duman püskürtme özelliği ile donatılmış araç incelendiğinde evraklarında bir gümrük beyanı ile ilgili usulsüzlük olduğu belirlenmişti. Konu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredilmiş, mali polis, aracın fabrika çıkış fiyatının çok altında fiyatla gümrükten geçirilerek Türkiye'ye getirildiğini tespit etmişti. Bu yolla gümrük ve lüks tüketim vergilerini eksik ödeyen cip sahibinin, aracın gerçek fiyatının yüzde 110'u kadar devleti zarara uğrattığı belirlenmişti.

300 lüks araç sahibi Emniyet'e çağrılmıştı

Tilki Selim'in cipiyle tespit edilen yolsuzluk yöntemini açığa çıkaran Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmayı bu aşamada bırakmayarak soruşturmayı derinleştirmiş ve benzer yöntemle ülkemize sokulan 300 araç daha tespit etmişti. ABD polisi ile yürütülen çalışma kapsamında düşük beyanla ülkemize sokulan araçların sahipleri emniyete tek tek çağırılırken, geçtiğimiz ay Çiftkurtlar otomobilin sahibi Mehmet Çelik gözaltına alınmış ve bazı araçlara da el konulmuştu.

Bu gün de Sibel Can

Mali Polis çalışmalarına devam ederken, bugün de Sibel Can, Çiftkurtlar'dan aldığı Mercedes G 500 marka cipi için emniyete çağırıldı. Fiyatı düşük gösterilen cipin emniyete getirilmesi için yapılan tebligat üzerine öğlen saatlerinde emniyete gelen Sibel Can'ın aracını kendisinin kullanması dikkat çekti. Aracını emniyetin açık otoparkına çeken Sibel Can, cipten inerken basın mensuplarının da sorularını cevapladı.

'2009'da almıştım'

Sibel Can, "Niçin buradasınız" sorusu üzerine, "Vallaha arabayla ilgili. 2009 yılında almıştım bu arabayı, Çiftkurtlar'dan almıştım. Onunla ilgili bir ifade için geldim. Haydi bakalım hayırlısı" dedi. Aracın ne kadara alındığının sorulması üzerine Sibel Can " Hiç hatırlamıyorum, 2009 yılında alınmış" diye konuştu

'Aracınıza el konulacağı aklınıza geldi mi?'

Bir gazetecinin "Daha önce bazı lüks araçlara el konulacağı haberlerin medyada yer aldı, bu haberleri görünce aklınıza aracınıza el konulabileceği geldi mi?" Sorusu üzerine, Sibel Can, "Hayır, çok şaşırdım, 2009 yılında her şeyiyle tam olarak alınmış, vergisi verilmiş. Uzun bir aradan sonra böyle bir şeyle karşılaşmak şaşırttı beni" ifadesini kullandı.

Aracı incelendi

Sibel Can, polise ifade verirken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polisler de ünlü şarkıcının emniyet otoparkındaki aracını inceledi.