Sibel Can’dan domuz gribi yasağı

Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki gece sahne alan Sibel Can, domuz gribi salgınından korktuğu için kendisine sarılmak isteyen hayranlarını kibarca geri çevirdi.



İstanbul'daki Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki gece sahne alan şarkıcı Sibel Can, A gribi (Domuz gribi) salgınından korktuğu için hayranlarını öpmedi. Kendisine sarılmak isteyen sevenlerini kibarca geri çeviren Sibel Can, bir kaç gündür boğazında enfeksiyon olduğunu belirterek "Grip salgınına karşı hepimiz önlemlerimizi almalıyız. Biraz daha dikkatli davranmalıyız" dedi.



Hasta hasta söyledi



Hasta olduğu halde sahneye çıkan şarkıcı Sibel Can, Emel Acar imzalı iki farklı kıyafetle konser verdi. Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can'ın yeni imajı hayranlarından tam not aldı. Boğazında enfeksiyon olduğu halde şarkılarını iki saat boyunca seslendiren Sibel Can, konser sırasında öpmediği hayranlarının arasına karışarak koltuklar arasında dolaştı. Özellikle kadın ve çocukların yoğun ilgisini gören sanatçı, A gribi salgınına karşı kimseyle öpüşmemeye dikkat etti. Can, konser sonrasında bir araya geldiği hayranlarıyla da yakın temasa girmedi. İnterneteki "sibelcan. com.tr" adlı resmi web sitesine üye olup, Malatya ve Şanlıurfa gibi farklı kentlerden gelen fanlarıyla bir araya gelen "Kilometrelerce uzaklardan konserime gelinmesi ne güzel" dedi.