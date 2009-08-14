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Sibel Can'dan 11 yıl sonra aynı pozlar

Sİbel Can önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde muhteşem bir konser verdi. Can elbisesini sıyırarak yaptığı danslarla 11 yıl önceki pozlarını hatırlatt

14 Ağustos 2009 03:00

Sİbel Can önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde muhteşem bir konser verdi. Sahnede 3 kostüm değiştiren Can, elbisesini sıyırarak yaptığı danslarla 1998’de katıldığı Polis Balosu’ndaki pozlarını hatırlattı. İşte konserden notlar:

* Sibel Can sahneye siyah, pullu, bacak dekolteli kıyafetiyle va ’Çantada Keklik’ şarkısıyla çıktı. Üzerindeki kaftanı şarkı sonunda yere savuran Can, Tarkan’ı anmayı unutmadı.

* İkinci olarak Oyunbaz şarkısını seslendiren Can, Sulhi Aksüt ile yaşadığı ayrılığı kastederek şarkının sadece şu sözlerini okudu: “Bizde acılar evde yaşanır. Hep böyle değil midir? Acıları evde yaşar, dışarıda Polyanna oluruz. Bize de bu yakışır.”

* Şarkı söylerken bir ara eteğini sıyıran Can, bu hareketiyle 11 yıl önceki Polis Balosu’nda şarkı söylerken verdiği pozlar akla geldi.

* Can, Aysel Gürel’in ’Eğer İstersen’ adlı şarkısının 4 yıl peşinden koştuğunu ve mutlaka bir üstada çaldırması gerektiğine karar verdiğini anlatarak sahneye Hüsnü Şenlendirici’yi çağırdı.

* Can, sahneden boşanma davasının hala sürdüğü Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir’in 9 yaşını kutladı. Oğluna “İyi ki doğurmuşum seni anneciğim, canım aşkım” diye iltifatlar eden Can 6 bin kişiye de Emir için ’Happy Birthday (İyi ki Doğdun) şarkısını söylettirdi.

* Sezen Aksu ile yaşadığı bir anekdotu anlatan Can, “Sezen de sallamaya çalışıyormuş, bana ’Seninki gibi sallayamıyorum , benimki duruyor. Nasıl yapıyorsun Allah aşkına?’ diye sordu. Benimki Allah vergisi. Çok kolay, dizlerini kıracaksın, sağa sola kendiliğinden gidiyor” dedi.

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