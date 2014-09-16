Sibel Can’a 1 milyon dolarlık tazminat davası

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın albümünde yer alan ‘Kış Masalı’ isimli şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden şarkıcı Alihan, MESAM Teknik Bilim Kurulu’ndan aldığı şarkının kendisine ait olduğunu gösteren belgeden sonra, bilirkişi raporunu da alarak iddiasını ispatladı. Alihan şimdi ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup, ünlü sanatçı Sibel Can’a 1 milyon dolarlık dava açıyor.

Konu ile ilgili Türk Sanat müziği sanatçısı ve Haber Artı Türk yazarı Onur Akay’a açıklamalar yapan Alihan, ‘Önce cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum. Ayrıca sahne ve konserlerde Sibel Can’ın okumaması için tedbir koydurup, 1 milyon dolarlık tazminat davası açıyorum. Bu şarkı Sibel Can’ı 2014’te ekstra zengini yaptı ve hakkım olanı ödeyecek’ dedi.