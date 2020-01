Sibel Can: Okan Bayülgen'in kadın bedeni üzerinden yaptığı şaka yakışık almadı

Sibel Can, Altın Kelebek'te kendisine yönelik “Sizin için kilolu diyorlar ama değilsiniz, öyle olsaydınız sahneye uçarcasına çıkamazdınız, onlara lanet olsun” diyen Okan Bayülgen'e tepki gösterdi. Can, "Okan’ın kadın bedeni üzerinden yaptığı şaka yakışık almadı" dedi.

Sibel Can, katıldığı Alem FM'de açıklamalarda bulundu. Can, Okan Bayülgen hakkında "Özür için beni aramadı. Aslında aramasına da gerek kalmadı, kadınlarımız gereken cevabı verdi” dedi. Hayır işlerinde yer almaya özen gösterdiğini söyleyen Can, esenler ve Van’da anne ve babası adına okul yaptırdığını anlattı. İki oğlu bir kızı olan sanatçı, “Çok iyi yetiştiler. Her şeyden önce vicdanlılar” şeklinde konuştu.