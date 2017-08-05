T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sibel Can, O ses Türkiye'den ayrıldığını açıkladı

Sibel Can, yeni jüri üyesi olacak Yıldız Tilbe'yi tebrik etti

05 Ağustos 2017 18:21

Sibel Can yayınladığı basın açıklamasında O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda olmayacağını açıkladı.

Geçen sezon Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşlerin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye’nin yeni sezondaki jüri üyeleri merak konusu oldu. Yeni sezonda olmayacağını duyuran Sibel Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’ye teklif götürdü ama net bir yanıt daha alamadı.
 

ETİKETLER

O Ses Türkiyeyarışma programıSibel Canjürihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24