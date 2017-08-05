Sibel Can, O ses Türkiye'den ayrıldığını açıkladı

Sibel Can yayınladığı basın açıklamasında O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda olmayacağını açıkladı.

Geçen sezon Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşlerin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye’nin yeni sezondaki jüri üyeleri merak konusu oldu. Yeni sezonda olmayacağını duyuran Sibel Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’ye teklif götürdü ama net bir yanıt daha alamadı.

