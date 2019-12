Sibel Can muradına erdi

Yeni albümünü mayısta çıkaracak olan Sibel Can, kaseti için son anda stüdyoya yeniden girdi. 4 yıl önce Sezen Aksu'nun evinde Aysel Gürel ve Serkan isimli genç besteci tarafından duyduğu şarkıya 4 yıl sonra kavuşan Can; 'Bu şarkının hikayesi inanılmaz bir olay' diyerek şunları anlattı:



İzini kaybetmiştim



'Sezen'in evinde iken rahmetli Aysel Gürel bu şarkıyı söylemişti. Ben de çok beğendiğim halde bir türlü alamadım o şarkıyı. Aysel Gürel rahmetli olunca, şarkıyı birlikte yaptıkları genç besteci Serkan'ın da izini kaybettim. Meğerse Serkan; plakçım Hüseyin Emre'nin yanında çalışıyormuş... Serkan'a ulaştık ve 'Eğer İstersen' dört yılın ardından bana kavuştu.' Sibel Can; şarkının hikayesi kadar sözlerinin de muhteşem olduğunu belirterek 'Bu şarkıyı seslendirmek bana onur verdi' dedi ve ekledi: 'İnsan eğer bir şeyi çok isterse oluyormuş. Tıpkı bu şarkıda yaşadığım hikaye gibi.'



Yeni albümü için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sibel Can; 'Yepyeni imajım ile herkesi şaşırtacağım' dedi. Albümde Gülşen, Serdar Ortaç, Sezen Aksu, Tarkan ve Rafet El Roman gibi sanatçıların şarkıları yer alıyor.