-SİBEL CAN İLE SULHİ AKSÜT BOŞANDI İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Şarkıcı Sibel Can Aksüt ile eşi iş adamı Sulhi Garan Aksüt boşandı. Beykoz Aile Mahkemesindeki duruşmaya, Sulhi Garan Aksüt'ün avukatı Mehmet Tural ile Sibel Can Aksüt'ün avukatı Fatma Keziban Hatemi katıldı. Gizli yapılan duruşmada hakim, çiftin boşanmasına ve çocukları Emir Aksüt'ün velayetinin anne Sibel Can'a verilmesine karar verdi.