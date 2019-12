2006'da annesini kaybeden Sibel Can, annesinin 3. ölüm yıldönümünde yaşadığı acıya dayanamadı.



Hürriyet'in haberine göre; annesinin mezarı başına eşi Sulhi Aksüt ile birlikte giden Can, duasını okuduktan sonra ağlama krizine tutuldu. Bir süre ağladıktan sonra bayılan Can'ı, eşi Aksüt hemen Amerikan Hastanesi'ne kaldırdı. Sinirleri yıprandığı için bir gün gözetim altında tutalan Can, bugün taburcu edilecek. Ünlü sanatçının psikolojik tedavi göreceği de söylendi.