Sibel Can eşinden boşandı!

T24- Sibel Can ve Sulhi Aksüt'ün bir buçuk yıllık boşanma davası bugün sonuçlandı.



Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan Sibel Can ve Sulhi Aksüt'ün boşanma davası bugün sonuçlandı. Son dönemde barışacakları yönünde çıkan haberlerin aksine, bugün saat 14.00'de Beykoz Aile Mahkesi'nde görülen davayla ayrılan çiftin boşanma davası yaklaşık bir buçuk yıldır devam ediyordu.





Mahmeme çiftin ortak çocukları Emir'in velayetini Sibel Can'a verdi. Baba Sulhi Aksüt, Emir için aylık bin 500 lira nafaka ödeyecek. İkilinin boşanma nedeni olarak Sulhi Aksüt'ün Sibel Can'ın kasasını boşaltması gösteriliyordu ancak ikili bu konuda açıklama yapmaktan özellikle kaçınmıştı.



