Sibel Can dekolte pozlarından memnunmuş

Harbiye Açıkhava’da verdiği konser sırasında çekilen bacak dekolteli pozları hakkında konuşan Sibel Can, fotoğraflardan memnun olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Antalya’da konser veren ve mavi elbisesi, saç modeli, ışıltılı kolyesiyle dikkat çeken Can, son günlerde olay olan bacaklarını açık bırakan pozu hakkında Mega Magazin'e “Gazeteciler o anlık olayı yakalamış” diye konuştu. Can şunları söyledi: “Kötü bir görüntü değil. Resim güzel, saç ve makyaj güzel. Ben öncelikle sahne sanatçısıyım. Evlendiğim kişiler bu meslekte aldılar beni. Bu dansları evliyken de yaptım.”