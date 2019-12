Sibel Can bu kez boşanıyor

Sibel Can Eşi Sulhi Aksüt ten boşanmak için mahkemeye başvurdu. Can, ayrıca çocuklarına kötü davrandığı gerekçesiyle Aksüt için mahkemeden 6 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı.



‘Sibel Can boşanıyor’ haberleri daha öncede basında yer almıştı. Ancak Can, o günlerde eşi Aksüt’ün elinden tutup davetlere katılarak ve demeçler vererek hakkında çıkan haberleri yalanladı.



Mal paylaşımı talep etti



Habertürk Magazin servisinin haberine göre, şimdilerde Sibel Can eşinden boşanmak için avukatına yetki verdi. Avukatı Kezban Hatemi aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Can, boşanma dilekçesin de, mal paylaşımı talebinde bulundu ve Aksüt’ten olan oğlu Emir’in velayetinin kendisine verilmesini istedi. Ünlü sanatçı bununla da kalmadı. İlk eşi Hakan Ural’dan olan çocuklarına kötü davrandığı ve evde paniğe yol açtığını öne sürerek mahkemeden Aksüt’ün 6 ay evden uzaklaştırması kararı aldırdı.



Ya evden gidecek ya da hapse girecek



Sibel Can’ın mahkemede aldırdığı evden uzaklaştırma kararı, polis tarafından Sulhi Aksüt’e tebliğ edilecek. Mahkemenin kararında, “Davalının, Sibel Can’ı iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, varsa silah ve benzeri araçlarını güvenlik güçlerine teslim etmesine...” yazıyor. Aksüt karara uymazsa hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.