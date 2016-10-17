Sibel Can, 7 ay sıra beklediği 45 bin liralık kırmızı kürküne kavuştu

Sibel Can, dünyaca ünlü yıldızların giydiği Saint Laurent marka kırmızı tilki kürkü cekete 7 ay sıra bekledikten sonra kavuştu.

Kürkünü üzerine giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Can’a "Bu kürk için onlarca hayvan katledildi, yazıklar olsun" gibi birçok tepki mesajı geldi.

Son günlerde Rihanna, Kendall Jenner ve Cara Delevingne gibi yıldızların tercihi olan Saint Laurent'in kalp şeklindeki kırmızı kürk ceketi yaklaşık 45 bin Türk lirası.

Hayvan hakları savunucularından Sibel Can'ın paylaştığı fotoğrafın altına gelen bazı tepki mesajları şöyle:

- Hem vahşet, hem görgüsüzlük.

- Moda için öldürmek ne acı!

- Bu kürk için onlarca hayvanın öldürüldüğünü bilerek buna 40 bin lira vermek hangi insanlığa sığar?

- Kürk giyip bir de bununla şov yapmanızı size hiç yakıştıramadım

- Ceketin kırmızılığı hayvanların kanından geliyor olsa gerek!

Sibel Can'ın paylaşımı şöyle: