Sibel Arna'nın 'dadı' yazısına tepkiler sürüyor

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Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semerci, "Yazının savunulacak bir yanı yok... Gereksiz sert... Acımasız... Doğru bir soruna parmak basıyor ama derdini doğru anlatmıyor" dedi.Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik ise, "Dadılık belki de en önemli ama ülkemizde en kötü yapılan ve yaptırılan meslek. İzin günleriyle, işin yüküyle bir çeşit modern kölelik olması bence mesleğin en büyük sorunu. Oysa dadılık da hakkı hukuku olması gereken bir meslek" dedi.-Teknemde kafasını suya daldırıp boğacağım bir yardımcım bile yok. İyice fakirleştim bu aralar…-sibel arna nın dadısı hanife hanımla tatile çıkmak, günde beş posta denize girmek, tüm ailesini de yanımıza almak ve çok eğlenmek istiyorum-Dadı konusunda şunu söylemeliyim. Sibel’in yazdıklarına onun adına utandım. Umarım hatasını anlar ve özür diler-Yani çocuk bakıcısı konusunda madalyonun iki yüzü var.Fakat Sibel Arna’nın yazısında ‘insanlık’ ile ilgili çok kötü bir durum var. Hepsi bu.-sibel arna’ya dadısının çocuklarına en az 30 gün dadılık yapma cezası öneriyorum.-Turkiye’nin tum dadilari birlesin! Sibel arna’ya bu kadar asagiladigi dadisi ile ilgili kucuk bir soru sorun. O dadinin sigortasi var mi?-Dadinin en buyuk sucunu fark etmissinizdir! ‘Insan olmak..