Sibel Alas: Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?

Şarkıcı Sibel Alas, Ramazan ayı sürerken, geceleri davul sesinden rahatsız olduğunu ifade ederken, alarm kurarak uyanılacak bir çağda olunduğunu hatırlattı.

"Adam" şarkısıyla 90'lı yılların öne çıkan isimlerinden olan Alas, Twitter'dan yazdığı mesajında, " Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" dedi.