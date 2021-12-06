Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor?
Çin'in en başarılı tenisçilerinden Shuai Peng'in, eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili paylaşım kısa süre sonra silindi
06 Aralık 2021 12:36
Çin'in en başarılı tenisçilerinden Shuai Peng'in, eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili paylaşım kısa süre sonra silindi. Peng paylaşımı ülkede kullanılan sosyal medya programı Weibo üzerinden, 2 Kasım'da yapmıştı. Peki, Çin internette nasıl bir sansür uyguluyor?
2 Kasım'dan sonra birkaç hafta boyunca Peng'den haber alınamadı.
Peng'in "kaybolması" dünya çapında sosyal medyada yankı buldu.
Özellikle Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) olayın peşini bırakmamasının ardından Peng, Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüntülü bir görüşme yaptı.
Ancak Peng'in güvenliği hakkındaki şüpheler son bulmadı çünkü onun bu görüşmeyi baskı altında yaptığı düşünülüyor.
Peng'in paylaşımına ne oldu?
Shuai Peng, 2 Kasım'da Weibo üzerinden Çin'in eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı.