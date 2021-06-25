'Shrinkflasyon' tüm dünyada yükselişte; maliyetleri artan şirketler fiyat artırmak yerine gramajı düşürmeyi seçti

Maliyeti artan bir ürünün fiyatını artırmak yerine gramajını düşürmek anlamına gelen “Shrinkflasyon”un pandemi sonrasında tüm dünyada etkisini hissettirdiği belirtildi.

Shrinkflasyon’un gizli enflasyon olduğuna dikkat çeken Bloomberg, 1960 ve 70’lerdeki yüksek enflasyon döneminde gündeme gelen bu olgunun pandemi sonrasında yeniden ortaya çıktığını ifade etti. Bloomberg’te Stephen Mihm imzasıyla yayınlanan yazıya göre Shrinkflasyon ilk kez 1969’da Art Buchwald’ın “Ambalajlı enflasyon” yazısıyla gündeme geldi. Buchwald bu yazıda üreticilerin fiyat artışlarını gizlemek için ürünlerin gramajını düşürdüğüne dikkat çekiyordu...

Bloomberg, pandemi sonrasında Shrinkflasyon'un geri döndüğünü belirtti. Pandemi sonrasında enflasyonda artış yaşanacağı beklentisinin güçlendiğini hatırlatan Bloomberg yazarı Mihm, bununla birlikte Shrinkflasyon’un enflasyondaki yükselişin fark edilmesini engelleyebileceği uyarısı yaptı. Mihm, son haftalarda Shrinkflasyon’un hız kazandığı, tuvalet kağıdından kedi mamasına kadar birçok ürünün gramajının azaldığını kaydetti.