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Kültür-Sanat

Shrek 4 vizyona girecek

Dünyada gşe rekorları kıran Shrek serisinin dördüncü filmi, 2010 yılı Mayıs ayında vizyona girecek. "Shrek Forever After" adlı film 3D teknolojisiyle çekildi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun (ve aynı zamanda yetişkinlerin) büyük bir keyifle izlediği yeşil dev Shrek serisinin dördüncü filmi, 2010 yılı Mayıs ayında izleyici karşısına çıkacak. "Shrek Forever After" adlı film 3D teknolojisiyle çekildi.


SHREK FOREVER AFTER'IN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ







Sinemanın en aksi kahramanı Shrek maceralarına devam ediyor ve üç serisi bulunan Shrek filminin dördüncüsü geliyor. Merakla beklenen “Shrek Forever After” ya da Türkçe versiyonuyla “Shrek - Sonsuza Dek Mutlu” adlı film 21 Mayıs 2010'da vizyona giriyor.

Maceralarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan Shrek ve filmin diğer karakterleri, son filmde de başlarını olmadık belalara sokuyor.

Yönetmenliğini Mike Mitchell'in yaptığı "Shrek Forever After" adlı filmde, yine masal karakterlerine yer verildi. Sinderella, Uyuyan Güzel ve Rapunzel bunlardan sadece birkaçı.


Ünlü isimler seslendirdi

Filmin orijinal seslendirmelerinde çok sayıda birbirinden farklı ünlü isimler yer alıyor. Shrek’i Mike Myers seslendirirken, eşeği Eddie Murphy, Prenses Fiona’yı Cameron Diaz, çizmeli kediyi ise Antonio Banderas seslendirecek.




Shrek serisi daha önceki filmleriyle büyük ses getirmiş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2001 yılında çekilen Shrek 1, en iyi animasyon dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.






Filmin konusu şöyle

"Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir.

Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir.

Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Ve bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz.

Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır."

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