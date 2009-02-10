SHP seçimlere girmeyecek

SHP Parti Meclisi (PM), 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldı.





SHP basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Şubatta toplanan PM, Ankara'da Murat Karayalçın'ın, İstanbul'da ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmalarının Türkiye için yaşamsal önem taşıdığı gerekçesiyle, SHP'nin, 29 Mart yerel seçimlerine katılmamasına karar verdi.



PM toplantısında ayrıca boşalan Genel Sekreterlik görevine Erdoğan Dinçel, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine de Şevket Açıkelli seçildi.



