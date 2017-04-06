Show TV'nin yeni dizisi 'Bir Deli Sevda', reyting yarışına kaçıncı sıradan girdi?

Çarşamba günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada "Diriliş Ertuğrul"un özeti , üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan "Kara Sevda" dizisi yer aldı. Show TV'nin yeni dizisi Bir Deli Sevda Total'de 32'nci, AB'de ise 22'nci oldu.

AB grubunda da "Diriliş Ertuğrul" dizisi birinci olurken, ikincilik "Diriliş Ertuğrul"un özetinin, üçüncülük ise TRT1'de ekrana gelen "Referandum Rehberi"nin oldu.



5 Nisan 2017 tarihli reyting listesi şöyle: